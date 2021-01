Un nou tip de mască ar putea deveni obligatoriu în Europa, în urma apariției noilor tulpini de COVID-19 In timp ce din ce in ce mai multe tulpini de coronavirus sunt descoperite in intreaga lume, normele in ceea ce privește maștile de protecție se schimba. Masca de tip FFP 2 devenit obligatorie in mai multe zone de Europa. Medicii sunt de parere ca acest tip de masca ofera un grad mai ridicat de protecție fața de o masca obișnuita. Masca de protecție FFP 2 nu lasa sa treaca particulele mai mari de 0,3 microni și ofera o protecție de 94%. In cazul unei masti FFP 1, protectia e de doar 80 la suta. ”Nu forma o califica a fi 2 sau 3, ci textura materialului. Cu cat este mai gros si calitativ mai blocant… Citeste articolul mai departe pe ziarulclujean.ro…

Sursa articol si foto: ziarulclujean.ro

