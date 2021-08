Un nou tip de marcaj rutier în București. Ce vor fi obligați șoferii să facă In cel mult doua luni, soferii vor intalni un nou tip de marcaj rutier pe marile bulevarde ale Capitalei. Primii trei metri de la semafoare vor fi rezervați exclusiv pentru biciclete și trotinete. Noul marcaj rutier va fi aplicat pe spatiul ocupat acum de prima masina, care asteapta la semafor. Soferii nu vor avea voie […] The post Un nou tip de marcaj rutier in București. Ce vor fi obligați șoferii sa faca appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul suspectat ca si-a ucis cu sange rece sotia a fost prins dupa patru zile de cautari, in Capitala. Nicusor Valentin Faur, sotul educatoarei ucise in propria casa, a fost gasit, luni, de polițiști la cinci kilometri de locul crimei, in sectorul 2 al Capitalei. Acesta se ascunsese intr-un service…

- Tanczos Barna, ministrul Mediului, a anunțat ca inasprește pedepsele pentru romanii care nu respecta legea și manifesta un dezinteres total fața de mediul inconjurator. Vizați de amenzi drastice și chiar de masura confiscarii autoturismelor sunt acei șoferi care intra pe patru roți in parcurile naturale.…

- Un tanar a fost prins, luni, drogat la volan. Și asta dupa ce șoferii aflați pe Autostrada Soarelui s-au speriat cand au vazut ca acesta conduce haotic și au anunțat de urgența Poliția. Potrivit Poliției Romane, șoferul, de 22 de ani, din București, a fost reperat in trafic de polițiștii de la Autostrazi,…

- The post Incident aviatic in București. Un elicopter american a aterizat de urgența pe Bulevardul Aviatorilor. Trafic blocat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .

- Zeci de suporteri ai naționalelor Franței și Elveției au petrecut impreuna, intr-un adevarat fair play, in Centrul Vechi al Capitalei, inaintea meciului din optimile de finala ale EURO 2020. Fanii s-au distrat, au baut impreuna, au cantat pe strada și la terase, in fața halbelor pline. Franța și Elveția…

- Meteorologii au emis o avertizare Cod galben de furtuni, valabila in toata tara, pana sambata seara, iar in 39 de judete si in Bucuresti va fi Cod portocaliu de vijelii puternice, grindina si cantitati de apa insemnate. Totodata, au fost actualizate avertizarile de canicula, intrucat vineri valul de…

- USR PLUS a demarat alegerile interne in interiorul formațiunii, in vederea congresului care va avea la cateva zile distanța de cel al PNL, de la sfarșitul lunii septembrie. USR PLUS și-a desemnat caștigatorii sectoarelor din București, marți, prefectul Alin Stoica fiind noul șef al formațiunii pe sectorul…

- Suporterii Macedoniei de Nord au facut spectacol, joi, in Centrul Vechi al Capitalei, inaintea meciului disputat, la București, pe Arena Naționala, de Macedonia de Nord cu Ucraina, in cadrul grupelor turneului final EURO 2020. Oamenii au cantat și au transmis incurajari echipei cu puțin timp inainte…