Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor – ECDC atrage atenția asupra faptului ca, in ultima vreme, a aparut la copii o hepatita ale carei cauze inca nu sunt cunoscute. Și, din pacate, numarul cazurilor este in creștere. Prima alerta in acest sens a fost pe 5 aprilie, in Marea Britanie, dar s-au inregistrat repede cazuri și in Danemarca, Irlanda, Țarile de Jos și Spania. Și, la ora actuala au venit rapoarte despre aceasta hepatita și din statul Alabama, Statele Unite ale Americii, unde noua copii, cu varste intre un an și șase au fost, de asemenea, testați pozitiv pentru adenovirus.…