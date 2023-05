Stiri pe aceeasi tema

- Metoda ”Vedeta”: Avertisment al Poliției Romane privind o noua metoda de frauda online, in numele unor celebritați Politia Romana a fost sesizata cu privire la existenta unor noi modalitati de comitere a fraudelor online, prin asumarea de catre banuiti a identitatii unor personalitati publice si determinarea…

- Patruzeci de perchezitii domiciliare au loc, marti, in mai multe localitati din Romania si Franta, in cadrul unei anchete coordonate de Parchetul European (EPPO) din Bucuresti privind suspiciuni de frauda cu fonduri europene si nationale, in valoare de peste 30 de milioane de euro. Este vorba despre…

- Parchetul European acuza de frauda cu fonduri europene cinci persoane din Romania, intre care un deputat. Acestea ar fi produs un prejudiciu de 1,7 milioane de euro prin obtinerea de fonduri europene cu documente false si inexacte. ”Saptamana trecuta, Parchetul European (EPPO) din Bucuresti (Romania)…

- Directoratul Național de Securitate Cibernetica (DNSC) și Revolut, aplicația financiara cu peste 28 de milioane de clienți la nivel global și 2,7 milioane in Romania, ofera o serie de recomandari esențiale pentru a evita cu succes tenativele de frauda care vizeaza utilizatorii de servicii bancare in…

- Tentativa de frauda online impotriva clientilor BCR: Cum acționeaza atacatorii și la ce sa fiți atenți Tentativa de frauda online impotriva clientilor BCR: Cum acționeaza atacatorii și la ce sa fiți atenți Clientii BCR sunt vizati in ultima perioada de tentative de frauda in mediul online, atacatorii…

- Filiala din Bucuresti a Parchetului European (EPPO) investigheaza o frauda cu fonduri europene care ar fi fost comisa in legatura cu un contract pentru un proiect de 1 milion de euro privind achizitionarea de echipamente IT si software, in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020 al UE. Trei…

- Poliția Romana avertizeaza populația privind o frauda online la nivel european.Telefoanele primite de la persoane presupuse angajate ale bancilor te pot lasa fara bani. Victimele sunt sunate de persoane care pretind ca sunt angajati ai bancilor si le solicita sa isi transfere banii din cont, in alte…

- Politia Romana atrage atentia asupra unui nou tip de frauda online, savarsita cu ajutorul unor apeluri telefonice nesolicitate, facute de persoane care se dau drept reprezentanți ai bancii. Pana in prezent, in Romania nu au fost sesizate astfel de farude, precizeaza IGPR.