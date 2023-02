Stiri pe aceeasi tema

- Un tip nou de cutremur in Romania. Așa a fost catalogat de specialiști seismul de 5,7 produs ieri in Gorj, el neputand fi explicat cu datele pe care INFP le are in prezent. Ce decizii a luat Institutul Național de Fizica a Pamantului. Potrivit specialiștilor cutremurul de 5,7 produs ieri cu epicentrul…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,7 pe Richter s-a produs marti in judetul Gorj, fiind urmat, pana la ora 20:42, de 13 replici cu magnitudini intre 2,4 si 4,1, potrivit datelor afisate de Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul cu magnitudinea de 5,7, care…

- Cutremur in Romania: 5,7 grade in Oltenia! Un nou cutremur a avut loc in Romania! Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului a anunțat azi ca s-a produs un nou cutremur, de 5,7 grade pe scara Ricther. „2023-02-14 15:16:53 cutremur in OLTENIA, GORJ, ml=5.7, h=40.0km. Cutremur…

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,7 pe scara Richter s-a produs azi, 14 februarie, in Gorj, potrivit informatiilor publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut intensitate de 5,7 si s-a inregistrat la adancimea de 40 de kilometri. Cel mai…

- CUTREMUR in Romania. Mihai Diaconescu, seismolog: ”E cel mai mare cutremur pe care-l știu eu in aceasta zona” CUTREMUR in Romania. Mihai Diaconescu, seismolog: ”E cel mai mare cutremur pe care-l știu eu in aceasta zona” Seismologul Mihai Diaconescu, de la Institutul National pentru Fizica Pamantului,…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,2 a avut loc luni, la ora 16.58, in județul Gorj, a anunțat Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. ”In ziua de 13.02.2023, 16:58:06 (ora Romaniei), s-a produs in OLTENIA, GORJ un cutremur semnificativ cu magnitudinea ML 5.2, la adancimea de…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,5 grade pe scara Richter s-a produs duminica in Banat, județul Timiș, conform informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a fost la ora 10.03, la adancimea de 15 kilometri. Fii la curent…

- Un cutremur puternic s-a produs sambata dimineața in Romania, dar au fost afectate mai multe țari, Bulgaria, Republica Moldova și Ucraina, a anunțat Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. In ziua de sambata, 17.12.2022, 07:42:58 (ora Romaniei), s-a produs in zona seismica…