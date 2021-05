Un nou tip de coronavirus trece de la câini și pisici la copii Un nou tip de coronavirus, despre care se credea ca a aparut inițial la caini, a fost detectat la pacienții spitalizați cu pneumonie in perioada 2017-2018. Ar putea fi al optulea tip de coronavirus care se transmite la oameni, daca se confirma ca agent patogen, releva un studiu. Cercetatorii acestui studiu, publicat in revista medicala Clinical Infectious Diseas, au declarat ca descoperirile scot la iveala pericolul coronavirusurilor transmise de la animal la om. Cercetatorii au precizat ca au prelevat probe nazale de la 301 pacienți cu pneumonie dintr-un spital situat in statul Sarawak din estul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

