Un nou tip de C-130 Hercules a intrat în serviciul Forțelor Aeriene Române SUA au donat Romaniei, prin Programul Excess Defense Articles, doua aeronave militare de transport de tip C-130H2 Hercules. Prima dintre ele a fost deja livrata Forțelor Aeriene Romane, cea de-a doua o vom primi pana la finele lui 2023. O aeronava C-130H2 Hercules s-a adugat celor șase aeronave Hercules pe care Forțele Aeriene Romane le aveau in dotare. C-130H2 Hercules a fost donat cu titlul gratuit de SUA prin Programul Excess Defense Articles, care permite americanilor sa transfere excesul de echipament militar catre țarile prietene și aliate cu costuri reduse sau gratuit. Livrarea aeronavei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

