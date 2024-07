Un nou test pentru depistarea cancerului colorectal Un nou test de sange pentru detectarea cancerului colorectal a fost autorizat de Administrația americana pentru alimente și medicamente (FDA) din Statele Unite. Testul este denumit Shield. El consta in prelevarea unei probe de sange pentru detectarea cancerului colorectal. Este o metoda simpla, comparativ cu colonoscopiile indicate in prezent, despre care știm ca sunt invazive […] The post Un nou test pentru depistarea cancerului colorectal appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

