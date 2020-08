Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii de stiinta israelieni lucreaza la un test ultra-rapid de depistare a coronavirusului, care pana acum a demonstrat o acuratete de 95% pe sute de pacienți testați. Aparatul de marimea unei scrumiere, alimentat prin USB, efecturaza in doar o secunda, cu ajutorul luminii, o analiza a apei cu care…

- Cercetatorii au semnat miercuri o scrisoare deschisa adresata dr. Francis Collins, seful Institutului National pentru Sanatate (NIH) din Statele Unite, cerand efectuarea de ”teste de incercare” pe oameni, care ar ”accelera mult” dezvoltarea unui vaccin pentru Covid-19. Testele de incercate expun in…

- Profesorul Yaakov Nahmias, directorul fondator al Centrului de Bioinginerie "Alexander Grass", in colaborare cu dr. Benjamin Tenoever, de la Centrul Medical "Mount Sinai) din New York, au descoperit ca medicamentul Fenofibrat (denumit comercial Ticor) ar putea bloca reproducerea Covid-19 in celulele…

- Aproape 40% dintre oamenii infectați cu coronavirus nu au simptome, iar numarul persoanelor asimptomatice ramane incert, au transmis reprezentanții Centrului pentru Prevenirea și Controlul Bolilor din SUA, relateaza CNN. De asemenea, aproximativ jumatate din transmisiile de coronavirus au loc inainte…

- Un an de caine nu este egal cu șapte ani la om, au stabilit cercetatorii americani, intr-un studiu. Un cațel de un an ar avea, in realitate 30 de ani „umani” dar progresia nu continua in același ritm, potrivit The Guardian.Cercetarile unei echipe de la Facultatea de Medicina din San Diego din cadrul…

- Universitatea Oxford a inceput weekendul trecut in Brazilia primele teste clinice pe pacienti umani cu vaccinul dezvoltat impotriva noului coronavirus, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Testele vor fi efectuate pe 2.000 de angajati sanatosi din domeniul medical din orasul Sao Paulo si pe 1.000 de…

- Potrivit unui studiu, oamenii negativiști și pesimiști sunt, odata cu inainterea in varsta, mai predispuși la a dezvolta demența și alte boli asociate, cum este boala Alzheimer. Oamenii care sunt pesimiști și au o gandire negativa in mod constant risca sa sufere un declin al funcțiilor cognitive, odata…

- Poluarea cu plastic din oceane este posibil sa fi fost “mult subestimata”, conform unei cercetari care sugereaza prezenta unui numar cel putin dublu de particule de microplastic fata de estimarile anterioare, relateaza vineri The Guardian, scrie Agerpres. Oamenii de stiinta au analizat apele din largul…