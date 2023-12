Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casație și Justiție examineaza cererea de stramutare a dosarului fostului primar din Baia Mare, Catalin Cherecheș, care a fost condamnat la o pedeapsa de 5 ani de inchisoare pentru fapte de corupție. Aceasta solicitare a fost depusa anterior pronunțarii sentinței de catre Curtea de Apel…

- Procesul dintre Agenția Naționala de Integritate (ANI) și Catalin Cherecheș, pe subiectul averii nejustificate, continua la Curtea de Apel Cluj. Ultimul termen a fost in 16 noiembrie, cauza fiind amanata ”pentru depunerea dovezii de reprezentare pentru intimatul Cherecheș Catalin”. Practic, noul termen…

- Agentia Nationala de Integritate a sesizat Comisia de cercetare a averilor din cadrul Curtii de Apel Bucuresti, in vederea inceperii actiunii de control cu privire la modificarile patrimoniale intervenite si veniturile realizate de catre Valeriu Anton, primarul din Corbeanca. Potrivit unui comunicat…

- Se complica lucrurile in cazul dosarului primarului de Baia Mare, unde saptamana viitoare ar trebui sa avem o decizie finala. Intreg scandalul legat de mita data de soacra edilului pentru a-i obține acestuia o pedepasa mai blanda a ținut prima pagina a ziarelor zile la rand. AAcum baimarenii așteapta…

- Edilul din Baia Mare așteapta sentința definitiva in dosarul in care DNA il acuza de luare de mita, dar mai are un dosar, unde in prima instanța s-a decis ca trebuie sa plateasca catre stat peste 500.000 de euro, venituri pe care nu le-a putut justifica. Anul trecut, a vandut aproape tot ce avea catre…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a luat in discuție azi, 17 octombrie, cererea de stramutare a procesului depusa de primarul de Baia Mare. Nu a fost sa fie, iar decizia ICCJ este umatoarea: „Cu majoritate Respinge, ca nefondata, cererea formulata de petentul Chereches Catalin privind stramutarea…

- Agenția Naționala de Integritate a constatat existența unor diferențe nejustificate intre averea dobandita și veniturile realizate in cuantum total de 31.602.501 lei in cazul a doua persoane prevazute de Legea nr. 176/2010. Este vorba despre o judecatoare de la Tribunalul București și fost judecator…