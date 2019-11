Stiri pe aceeasi tema

- Politia britanica a arestat un al patrulea suspect in cazul "camionului mortii" din Essex. EL Intre timp, un mesaj trimis de o tanara cu doua ore inainte ca TIR-ul sa ajunga pe teritoriul britanic, sugereaza ca sase vietnamezi s-ar fi aflat printre victime. Investigatia initiala arata ca cei 39 de oameni…

- Ofițerii britanici de poliție au arestat o a patra persoana vineri în legatura cu ancheta demarata dupa ce 39 de oameni au fost gasiți morți într-un tir frigorific în Essex, relateaza Reuters. Barbatul, în vârsta de 48 de ani, din Irlanda de Nord, a fost arestat pe…

- Mo Robinson, un irlandez in varsta de 25 de ani, a fost retinut de politistii din Essex si este interogat de acestia sub suspiciunea de crime multiple, dupa ce a a condus un camion unde se aflau 39 de cadavre, potrivit The Sun, preluat de digi24.ro. Politia crede ca unitatea de tractare - partea din…

- Poliția britanica a descoperit 39 de morți într-o remorca de tir din parcul industrial Waterglade din zona Essex de lânga Londra. Șoferul tirului, un tânar de 25 de ani din Irlanda de Nord, a fost arestat, potrivit BBC și ReutersCadavrele au fost descoperite în urma unui…

- Politia federala canadiana a anuntat vineri arestarea unuia dintre membrii sai, un responsabil cu rang inalt din serviciile de informatii acuzat ca a sustras documente sensibile in favoarea unui stat strain, potrivit presei canadiene, relateaza AFP preluat de agerpres.Vezi și: ATENȚIE Reguli…

- Un tanar in varsta de 21 de ani din comuna Cozmesti a fost arestat preventiv, marti, fiind acuzat ca a injunghiat in zona gatului un barbat de 32 de ani din comuna Stefan cel Mare, acesta din urma decedand. Potrivit anchetatorilor, barbatul a fost injunghiat in timp ce se deplasa spre locuinta sa din…