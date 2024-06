Un nou supermarket se construiește în Buzău A fost emisa autorizația de construire a unui nou magazin Penny in municipiul Buzau. Noul supermarket va fi ridicat pe locul unei cladiri demolate anul trecut, care aparținut fostei fabrici Ductil. Fostul depozit de cuie, situat in spatele stației de autobuz de pe strada Dragaicii, nu mai funcționa de ani buni, iar omul de afaceri … Citeste articolul mai departe pe reporterbuzoian.ro…

