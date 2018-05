Stiri pe aceeasi tema

- La summitul din aprilie, presedintii Coreei de Nord si Coreei de Sud, Kim Jong Un si Moon Jae-in, au convenit sa continue dialogul pentru realizarea unor obiective comune, precum incheierea oficiala a razboiului inter-coreean (incheiat in 1953 doar prin armistitiul de la Panmunjom) sau denuclearizarea…

- Presedintele american, Donald Trump, a evocat luni satul Panmunjom de la frontiera dintre cele doua Corei ca posibil loc de intalnire pentru summitul sau istoric cu liderul nord-coreean, Kim Jong Un, relateaza AFP si Reuters. ''Casa Pacii, de la frontiera dintre Coreea de Nord…

- Liderii celor doua Corei au semnat vineri ”Declaratia de la Panmunjom”, la finalul unui summit istoric intre cei doi vecini aflati teoretic in continuare in razboi, relateaza AFP, care prezinta principalele elemente ale acestui text, parafat in cadrul primului summit intercoreean din ultimii 11 ani.”DENUCLEARIZARE”…

- Ministrul de externe britanic Boris Johnson a salutat vineri evolutiile pozitive din cadrul unui summit "istoric" intre liderii celor doua Corei, subliniind ca Phenianul trebuie acum sa-si onoreze angajamentele si sa ia masuri concrete pentru denuclearizare, relateaza Reuters. Presedintele…

- Liderul regimului de la Phenian si presedintele Coreei de Sud, Moon Jae-in, s-au intalnit zona demilitarizata de la frontiera dintre cele doua Corei. Kim Jong-un a facut un gest simbolic prin traversarea liniei de demarcatie dintre cele doua state, devenind primul lider nord-coreean care intra…

- Kim Jong-un a devenit primul lider nord-coreean care a ajuns in Coreea de Sud dupa ce a trecut linia de demarcatie militara care separa cele doua tari de la sfarsitul razboiului in 1953, scrie BBC potrivit News.ro . Presedintele sud-coreean, Moon Jae-in, l-a intampinat pe liderul nord-coreean chiar…

- La Panmunjom, in zona demilitarizata dintre cele doua Corei, are loc vineri primul summit inter-coreean din ultimul deceniu, relateaza Reuters. Dupa prima strangere de mana dintre liderul de la Phenian, Kim Jong Un, si presedintele Coreei de Sud, Moon Jae-in, au urmat momente ceremoniale. Unul dintre…

- Primele imagini transmise in direct de la summitul inter-coreean de la Panmunjom l-au prezentat vineri pe presedintele sud-coreean Moon Jae-in intampinandu-l cu un zambet pe liderul nord-coreean Kim Jong Un la linia de demarcatie dintre cele doua Corei, relateaza Yonhap si Reuters. Foto: (c) AP/AP…