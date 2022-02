Stiri pe aceeasi tema

- Fumatul in timpul sarcinii creste semnificativ riscul de morbiditate oculara pe termen lung la nou-nascuti, conform constatarilor unei echipe de cercetatori israelieni anuntate marti de Centrul Medical Soroka din sudul Israelului, informeaza agentia Xinhua. Potrivit unui studiu extins realizat de Centrul…

- In ultimii ani, sistemul multimedia a devenit o componenta esențiala a unei mașini noi. In afara de serviciile de navigație, Bluetooth sau conexiune smartphone prin Apple CarPlay sau Android Auto, in aceste sisteme au ajuns sa fie incorporate și comenzi importante pentru confortul ocupanților. Astfel,…

- Persoanele care iși verificp telefoanele mobile la fiecare minut ar putea fi mai instabile, morocanoase și tafnoase. Aceasta este concluzia unui studiu despre dependența de telefoane mobile, condus de cercetatorii de la Texas Baylor University.Pentru a completa acest studiu, oamenii de știința au inscris…

- Cercetatori israelieni au descoperit in celulele umane un sistem biologic de control ce inhiba dezvoltarea cancerului, a anuntat duminica Universitatea Ben Gurion (BGU) din sudul Israelului, informeaza agentia Xinhua.

- Un studiu sugereaza ca pacientii care supravietuiesc unei infectii severe cu SARS-CoV-2 au de peste doua ori mai multe posibilitați de a deceda in anul urmator decat cei care prezinta simptome mai usoare...

- Consumul ridicat de alimente ultra-procesate creste riscul de hipertensiune si nivel marit de grasimi in sange in randul intregii populatii, dar si riscul de inflamatie la persoanele care sufera de boala ficatului gras non-alcoolic, conform constatarilor unui studiu recent, condus

- Persoanele nevaccinate au un risc de 16 ori mai mare sa ajunga in sectiile de terapie intensiva sau sa moara din cauza COVID-19, potrivit unui raport al autoritatilor sanitare din statul australian New South Wales, oficialii indemnand populatia sa se vaccineze impotriva noului coronavirus, relateaza…