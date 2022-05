Stiri pe aceeasi tema

- Studiu GLAMI despre cumparaturile online de moda GLAMI.ro, cea mai mare platforma de descoperire a modei din Romania, a realizat un sondaj online pentru a monitoriza și analiza impactul avut de criza energetica, intreruperile aprovizionarii și incertitudinea geopolitica provocate de razboiul din Ucraina…

- Elon Musk si-a trimis satelitii si in Romania. Internetul dezvoltat de antreprenorul american poate fi accesat si din tara noastra, numai ca preturile nu sunt pentru orice buzunar. Constelația a fost activata mai repede in Europa de Est pe fondul izbucnirii razboiului in Ucraina, ca urmare a razboiului…

- Politia de Frontiera a anuntat, luni, ca 6.729 de cetateni ucraineni au intrat duminica in tara, in scadere cu 13,9 % fata de ziua precedent, iar de la debutul crizei din Ucraina au intrat in Romania 617.669 de ucraineni. ”In data de 03.04.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele…

- Un studiu realizat de catre Global Web Index arata ca peste 70 la suta dintre romani sunt de parere ca UE și NATO ar trebui sa se implice mai mult in razboiul din Ucraina. Cercetarea mai releva și faptul ca discuțiile cu rudele și prietenii reprezinta principala sursa de informare in aceasta perioada.…

- Prețurile la alimente și ingrașamant ar putea sa creasca cu pana la 20% ca urmare a razboiului din Ucraina, anunta Organizația pentru Alimente și Agricultura (FAO) din cadrul ONU, conform Reuters. Organizația pentru Alimente și Agricultura precizeaza ca nu este clar daca Ucraina va mai putea sa aiba…

- In ultimele 11 zile, in Romania au intrat in total 227.476 de refugiati ucraineni si au iesit 155.680, informeaza duminica, 6 martie, Politia de Frontiera. In ultimele 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 91.607 de persoane, dintre care 31.628 cetateni ucraineni,…

- Ministerul Afacerilor Interne a precizeazat, sambata, ca 2.382 de cetateni ucraineni au solicitat azil in Romania de la inceputul conflictului din Ucraina. „De la inceperea conflictului din Ucraina, 2.382 de cetateni ucraineni au solicitat azil in Romania. Acesti cetateni beneficiaza de toate drepturile…

- Numarul cetatenilor ucraineni care au intrat in Romania de la inceperea razboiului declansat de Rusia a ajuns la 195.848, dupa ce, in ultimele 24 de ore, au intrat 28.235 de cetateni ucraineni, informeaza sambata dimineata Politia de Frotiera, potrivit Agerpres. In ultimele 24 de ore, la nivel national,…