Stiri pe aceeasi tema

- Noul coronavirus nu poate fi transmis prin intepaturile tantarului obisnuit si nici ale tantarului tigru asiatic, potrivit rezultatelor preliminare ale unui studiu realizat de Institutul Superior de Sanatate (ISS) italian, in colaborare cu Institutul Zooprofilactic Experimental

- Analiza unor probe de ape uzate din decembrie 2019 releva prezența coronavirus cu mult inaintea primelor cazuri de imbolnaviri confirmate. Studiul facut de Institutul Superior de Sanatate din Italia a...

- Ziarul Corriere della Serra dedica o serie de materiale simptomelor pe care minorii le pot dezvolta, simptome care, in caz de infecție cu coronavirus, pot sa fie diferite de cele ale adulților. Potrivit ziarului italian, febra și tusea nu sunt așa de frecvente ca in cazul adulților și asta face…

- Institutul pentru Masuratori si Evaluare in domeniul Sanatatii (IHME) care functioneaza in cadrul Universitatii Washigton a realizat mai multe previziuni despre evolutia COVID-19 in lume.Previziunile pentru Romania iau in calcul pastrarea masurilor de distantare sociala pe tot parcursul lunii…

- Romanii nu arata deloc foarte mult optimism in privinta evolutiei epidemiei Covid-19, astfel ca patru din zece romani cred ca numarul de imbolnaviri va creste exponential si se tem ca este posibil sa contracteze virusul in perioada urmatoare, arata un studiu realizat online, in perioada 19-25 martie,…