- Shanghai Junshi Biosciences a inceput un studiu in stadiu incipient in China pentru a testa un tratament preventiv, cu anticorpi, impotriva COVID-19, a declarat compania intr-un comunicat, duminica, transmite Reuters. Medicamentul experimental, JS016, urmeaza de asemenea sa fie testat pe oameni in Statele…

- Orașul Wuhan, centrul focarului de coronavirus din China, a efectuat, duminica, 1.146.156 de teste pentru a-i identifica pe transportatorii asimptomatici ai virusului. In contextul efortului de testare chinez, suprapus efectelor devastatoare din SUA, unde s-au inregistrat aproape 100.000 de decese,…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat duminica, intr-o conferinta la sediul PSD, ca va incepe un proiect de testare a anticorpilor pe un esantion de 10.500 de bucuresteni, pentru a se stabili daca au fost trecut prin infecția SARS-CoV-2, transmite Agerpres. “Maine voi organiza o conferinta de…

- Studiul a fost realizat de profesorul Li Lanjuan și colegii de la Universitatea Zhejiang din Hangzhou, China și publicat intr-o lucrare revizuita de la egal la egal, publicata duminica pe site-ul medRxiv.org. SARS-CoV-2 a dezvoltat diferite tulpini in diferite parți ale lumii, ceea ce pune dificultați…

- China a adoptat noi instrucțiuni pentru reclasificarea cainilor ca ”animale de companie” in loc de active pentru industria alimentara, ca parte a raspunsului la pandemia de Covid-19, a transmis Ministerul Agriculturii de la Beijing, citata Reuters. Deși carnea de caine ramane o delicatesa in gastronomia…

- Numarul de morti de COVID-19 a crescut marti in Italia cu 604, dar cel al cazurilor noi a inregistrat cea mai redusa crestere din 13 martie, potrivit agenției Reuters. Bilantul total al mortilor in tara cea mai afectata de pandemia de COVID-19 a crescut la 17.127 de la 21 februarie, data izbucnirii…

- Numarul deceselor cauzate de noul coronavirus in Marea Britanie a crescut cu 181 (31%) intr-o zi, la 759, au anuntat vineri autoritatile sanitare britanice, relateaza Reuters. Marea Britanie este a sasea cea mai afectata tara ca numar de morti – dupa Italia, Spania, China, Franta si Statele Unite, potrivit…

- Un tratament experimental impotriva coronavirusului, care a fost folosit și in China și care face parte dintr-un program masiv de testare al OMS, este utilizat in cazul pecienților din Romania, scrie g4media.ro. Compania producatoare a anunțat ca doneaza Ministerului Sanatații de la București medicamentul…