Un nou studiu: Cât timp sunt protejați cei care se vaccinează anti-COVID Persoanele care se vaccineaza impotriva coronavirusului sunt protejate chiar și dupa 18 luni, conform unui studiu de specialitate. Informatia reiese dintr-un studiu britanic efectuat pe peste 35.000 de lucratori din domeniul sanatatii, in timp ce o cercetare israeliana arata ca riscul de infectie scade la pacientii externati. A persistat intrebarea cat de pe ce perioada si cat de puternic ne protejeaza vaccinul impotriva COVID-19. Cei care au luat virusul, dar s-au si vaccinat au dobandit un nivel sporit de anticorpi, potrivit Mediafax. O imunitate de durata mai lunga Doua studii internationale… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

