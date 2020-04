Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorii din Australia au descoperit felul in care sistemul imunitar uman raspunde in fața infecției cu noul coronavirus. O echipa de cercetatori australieni a analizat mostrele de sange ale unei paciente bolnave de COVID-19 , care a fost internata in spital cu simptome moderate ale bolii. Studiul…

- Oamenii cu grupa de sange A par a fi mai vulnerabili la infecția cu noul coronavirus, in vreme ce cei cu grupa O sunt mai rezistenți, arata un studiu preliminar efectuat pe pacienți din China, citat de South China Morning Post.Cercetatorii chinezi au analizat grupele sanguine ale peste 2.000 de pacienți…

- Oamenii de stiinta din China care studiaza originea epidemiei virale au anuntat descoperirea a doua tipuri principale de coronavirus care pot provoca infectii, informeaza Agenția Reuters, preluata de Agerpres. Cercetatorii, de la Facultatea Stiintele Vietii a Universitatii Beijing si de la Institutul…

- Un barbat de 36 de ani din Wuhan externat din spital dupa ce s-a vindecat de coronavirus a murit, scrie South China Morning Post. Mai mulți pacienți externați s-au intors in spitale, spun medicii.Barbatul in varsta de 36 de ani a murit din cauza unei insuficiențe respiratorii la Wuhan, la…

- O echipa de cercetatori de la Imperial College London sustine ca se numara printre primele care au testat pe soareci vaccinuri contra noului coronavirus si spera sa aiba un vaccin disponibil pana la sfarsitul anului, dupa cum a afirmat unul dintre acesti specialisti, citat marti de AFP. Epidemia…

