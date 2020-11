Un nou stat european impune stare de urgență din cauza Covid 19 Macedonia de Nord a anunțat joi ca va impune starea de urgenta, in incercarea de a reduce numarul imbolnavirilor cu noul tip de coronavirus. Conform declarației facute de prim-ministrul Zoran Zaev, masura ii ofera guvernului puteri sporite si ii permite sa foloseasca armata, companiile publice si spitalele private in lupta impotriva COVID-19. Cel mai probabil va fi adoptata de vineri. Cu doar doua milioane de locuitori, Macedonia de Nord numara in prezent 19.000 de cazuri active, fapt ce o plaseaza printre primele zece tari din Europa cele mai afectate in ceea ce priveste rata de mortalitate raportat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mica tara din Balcani, cu doua milioane de locuitori, se numara printre primele zece tari din Europa cele mai afectate in ceea ce priveste rata de mortalitate raportat la numarul de locuitori. Macedonia de Nord numara in prezent 19.000 de cazuri active. Paturile din spital se ocupa rapid, iar cadrele…

- Macedonia de Nord va impune starea de urgenta in incercarea de a frana epidemia galopanta a noului tip de coronavirus, a anuntat joi premierul Zoran Zaev, informeaza AFP. Masura, care ii confera guvernului puteri sporite si ii permite sa foloseasca armata, companiile publice si spitalele private in…

- Macedonia de Nord va impune starea de urgenta in incercarea de a frana epidemia galopanta a noului tip de coronavirus, a anuntat joi premierul Zoran Zaev, informeaza AFP potrivit Agerpres. Masura, care ii confera guvernului puteri sporite si ii permite sa foloseasca armata, companiile publice si…

- Prefectul județului Argeș, Emanuel Soare, a anunțat, luni, ca in spitalele din județul Argeș nu mai sunt locuri pentru pacienții infectați cu coronavirus. Prefectura anunța ca unitatea medicala Mioveni ar urma sa fie pregatita sa preia bolnavii de Covid-19, insa aceasta va fi gata abia la finalul saptamanii…

- Situație grava in Arad. Spitalele din județ nu mai au locuri la Terapie Intensiva (ATI) pentru bolnavii de coronavirus. Conducerea Direcției de Sanatate Publica (DSP) avertizeaza ca zilnic sunt situații in care pacienții aflați in stare grava așteapta sa se elibereze un pat. Șeful DSP Arad, Horea Timiș,…

- Nelu Tataru a explicat ca fiecare dintre transele de vaccin care vor ajunge in Romania la inceputul anului viitor va fi distribuita in teritoriu ”cu ajutorul anumitor structuri”. "Vor fi implicate toate structurile statului in aceasta strategie de vaccinare. Noi in avem in pregatire, lucram…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a anunțat, luni, ca toți pacienții care ajung la unitațile de primire urgențe din spitale vor fi testați pentru COVID-19 cu ajutorul testelor antigen. Autoritațile romane au achiziționat 43.000 de teste antigen care vor fi folosite incepand de saptamana aceasta. „Departamentul…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Cluj impune purtarea maștii pe strada și alte masuri in Savadisla, Sacuieu și Sancraiu, dupa ce s-a depașit incidența de 3 cazuri de COVID la mia de locuitori. Conform Hotararile CJSU Cluj nr.53 din 18.10.2020, ”Avand in vedere analiza factorilor…