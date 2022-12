Stiri pe aceeasi tema

Ministrul Muncii, Marius Budai, anunta posibilitatea ca pensiile sa fie majorate inca o data anul viitor, in afara de cresterea din ianuarie.

Ministrul Muncii, Marius Budai, a anuntat ca Posta Romana va lucra in data de 2 decembrie, pentru a face platile in ceea ce priveste pensiile, astfel incat, pana la 15 decembrie, toate pensiile sa fie achitate. In ianuarie pensiile vor intra in conturi in 12-14 ale lunii, iar pensiile in numerar…

Ministrul Muncii și Solidaritații Sociale, Marius Budai, a facut un anunț care vizeaza milioane de romani. Este vorba despre ziua in care va fi anunțata majorarea pensiilor.Privitor la majorarea pensiilor, șeful Muncii a declarat ca.... Citește AICI noul ANUNȚ facut de Marius Budai privitor la MAJORAREA…

Ministrul Muncii, Marius Budai, afirma ca impactul bugetar al asa-numitelor pensii speciale este de doar 0,1% din Produsul Intern Brut, el respingand ideile unor politicieni conform carora prin reducerea acestor pensii ar putea fi majorate pensiile pe baza de contributivitate.

Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Marius Budai (PSD), a declarat joi, intr-un interviu acordat Agerpres, ca impozitarea contractelor part-time

Ministrul Muncii, Marius Budai (PSD), a declarat luni despre cresterea pensiilor ca se bucura ca presedintele Klaus Iohannis a inceput sa gandeasca ca un social-democrat, relateaza News.ro.

Ministrul Muncii, Marius Budai, afirma ca impactul bugetar calculat pentru majorarea pensiilor de la 1 ianuarie 2023 va fi de 11 miliarde de lei. El sustine ca cifrele luate in calcul de PSD din mai multe surse oficiale arata ca nu exista "niciun fel de probleme" pentru a asigura bugetul pentru cresterea…

In cursul zilei de astazi, Marius Budai a facut un anunț important pentru milioane de romani. Astfel, ministrul Muncii a confirmat discuțiile avute cu premierul Romaniei și cu președintele PSD privind majorarea salariului minim pentru a coincide cu directiva europeana referitoare la o remunerație care…