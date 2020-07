Un nou spațiu de evenimente outdoor în București. Se deschide în acest weekend Vineri, 3 iulie (ora 20:00), Irina Margareta Nistor prezinta live filmul “Motherless Brooklyn” (productie 2019). Produs si regizat de Edward Norton, filmul este proiectul cinematografic de suflet al actorului, care a asteptat 20 de ani sa il poata realiza. Filmul a fost nominalizat la Globurile de Aur 2020 pentru cea mai buna coloana sonora. Sambata, 4 iulie, (de la ora 20:00) chiar de ziua Americii, Irina Margareta Nistor prezinta live documentarul despre fenomenul Woodstock. Spectaculoasa poveste a festivalului care a marcat istoria muzicii este precedata de un concert live cu trupa Dream… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

