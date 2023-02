Stiri pe aceeasi tema

- Pe fondul ultimelor declarații facute de Chișinaul și de Kiev in legatura cu Transnistria, regiunea in care traiesc 200 de mii de cetațeni ai Federației Ruse a ajuns intr-o situație fara ieșire. Reamintim ca in Republica Moldova au fost adoptate amendamente la Codul Penal, care prevad pedeapsa pentru…

- Zile fierbinți pe scena politica din Moldova. Prim-ministrul Natalia Gavrilița a anunțat astazi, spre surprinderea multora, demisia intregului cabinet de miniștri, precizind ca "dupa un an și jumatate in fruntea acestui Guvern, a venit timpul sa-și dea demisia". Va marca aceasta decizie inceputul unei…

- Principala problema pentru businessul din Moldova este creșterea prețurilor și creșterea costurilor de producție. Aceste probleme le-au indicat 78,1% dintre respondenți intr-un sondaj privind climatul de afaceri din Moldova, la comanda Asociației Investitorilor din Romania și la care au participat 400…

- Primarul general al Chișinaului, Ion Ceban, și guvernul PAS ar trebui sa renunțe la politica și sa garanteze aprovizionarea neintrerupta cu apa a chișinauienilor. Despre acest lucru a declarat Partidul Socialiștilor din Moldova, menționind ca este nedumerit de atacurile lansate de fostul coleg, primarul…

- Zece interpreți continua lupta pentru un bilet la Liverpool, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, unde urmeaza sa aiba loc Eurovision Song Contest 2023 (ESC). Finaliștii au fost selectați sambata, 28 ianuarie, in urma audițiilor live.

- NEATENȚIE… In aceasta dimineața la intrarea in Barlad a avut loc un accident rutier in sensul giratoriu de la intersecția DN 24 cu DN 11A, pe sensul Badeana – Barlad. Șoferul unui TIR inmatriculat in Republica Moldova a pierdut controlul volanului, cel mai probabil din cauza oboselii …

- Daunele colaterale ale razboiului din Ucraina au pus Moldova vecina intr-o criza economica. Moldova se confrunta cu pene de curent electric, și o inflație crescuta de 35%, iar cetațenilor le este greu sa duca un trai decent, potrivit The Guardian.

- Prețurile mari și veniturile mici sint principalele doua probleme carora trebuie sa le faca fața cetațenii Rep. Moldova, arata datele unui sondaj, facut public vineri, 9 decembrie, de Institutul Republican Internațional, transmite Radio Chișinau. La nivel național, 57% dintre respondenți cred ca prețurile…