- Ne așteapta un an foarte greu din punct de vedere economic. Kristalina Georgieva , directorul general al FMI avertizeaza ca un sfert din populația planetei va intra in recesiune in 2023. Directorul general al Fondului Monetar Internațional (FMI), Kristalina Georgieva , a declarat ca anul 2023 va fi…

- ”Schimbul de puncte de vedere despre problemele regionale cele mai acute va fi foarte important, unele (dintre aceste probleme) mai apropiate noua, Rusiei, iar altele mai apropiate Chinei”, anunta joi un purtator de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov.”Liderii nostri vor aborda aceste probleme in spiritului…

- Președintele rus Vladimir Putin a susținut, miercuri, la Moscova, in timpul unei reuniuni de bilant cu responsabilii din domeniul apararii, ca este „mai bine” ca razboiul din Ucraina „s-a intamplat astazi decat maine”, relateaza CNN . „A devenit evident ca ciocnirile cu aceste forțe, inclusiv in Ucraina,…

- Neregulile din raport au fost sesizate de mai multe persoane și chiar semnalate pe paginile de socializare unde au atras nenumarate critici.Ministerul Finanțelor a publicat mai multe proiecte de acte normative, inclusiv propunerea bugetului de stat pentru anul viitor, iar in raportul privind situația…

- Directorul general al Fondului Monetar Internațional, Kristalina Georgieva, a declarat joi ca șansele ca anul viitor creșterea globala sa scada sub 2% sunt tot mai mari din cauza efectelor continue ale razboiului din Ucraina și a incetinirii simultane a creșterii economice in Europa, China și SUA.…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat miercuri, 30 noiembrie, la finalul reuniunii miniltrilor de Externe ai alianței, de la București, ca NATO nu vede China ca pe un adversar și va continua sa aiba relații comerciale cu Beijingul. Totodata, șeful alianței vorbit despre importanța…

- O eventuala retragere ar constitui o schimbare majora in regiunea Zaporojie, situata in sudul Ucrainei, ocupata partial, unde linia frontului nu s-a miscat de luni de zile. Bombardamente repetate in zona centralei alimenteaza temeri cu privire la o catastrofa nucleara. ”In ultimele saptamani, primim…

- Fondul Monetar International a anuntat miercuri ca a ajuns la un acord preliminar cu Ucraina care ar putea deschide calea pentru un program de imprumut, in conditiile in care Zelenski vrea sa obtina pentru țara sa pana la 20 de miliarde de dolari pentru a-si consolida rezervele si a-si acoperi nevoile…