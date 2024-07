Un nou simptom de Covid, la degetele de la picioare Un nou simptom, localizat pe degetele de la picioare, poate sa sugereze prezența Covid-19 in varianta care circula la ora actuala. Acest simptom este mai frecvent la copii, adolescenți și adulți tineri, transmite site-tul Mirror. Astfel, la persoanele afectate de Covid-19, degetele de la picioare sunt umflate și iși schimba culoarea. Și se pare ca […] The post Un nou simptom de Covid, la degetele de la picioare appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

