- Expertul britanic in sanatate, Sir John Bell, a declarat ca datele preliminare ale unui studiu sugereaza ca tulpina Omicron de COVID-19 se comporta diferit in comparatie cu cele anterioare. Persoanele infectate au un simptom comun, la inceputul bolii, și anume durerea in gat.

- Directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyes, a declarat miercuri ca varianta Omicron a coronavirusului pare sa aiba o rata mai mare de reinfectare, dar provoaca simptome mai putin severe decat varianta Delta, relateaza AFP. ''Date preliminare din Africa de Sud indica un risc mai mare…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, s-a declarat miercuri, la Antena 3, rezervat cu privire la efectele infecției cu varianta Omicron aparuta in Africa de Sud. „E de doua ori mai transmisibila decat varianta Delta. Probabil ca incarcatura virala eliberata de o persoana infectata e mai mare.…

- Persoanele din Africa de Sud care au contractat tulpina Omicron a coronavirusului nu au dezvoltat forme grave ale bolii, a declarat șefa Asociatiei Medicale din Africa de Sud (SAMA), medicul Angelique Coetzee. Ea a precizat ca boala vine cu simptome neobișnuite, care se manifesta mai ales la persoane…

- Oamenii de stiinta au studiat ce fenomene chimice se intampla in organismul pacientilor vaccinati contra Covid-19 in comparatie cu corpul unui nevaccinat. Concluziile pot parea surprinzatoare. La aproximativ doua saptamani dupa ce v-ați inoculat contra Covid-19, nivelul anticorpilor ajunge la apogeu…