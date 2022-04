Un nou simprom: Ce este „tusea de focă” Un studiu al cercetatorilor americani arata ca unii copii infectați cu Covid-19 sufera de ceva numit „in mod neștiințific” și „tuse de foca”, potrivit RTL . De cateva saptamani, epidemia accelereaza din nou in mai multe țari europene afectand in mod special copiii. Un nou studiu de pe taram american, publicat la mijlocul lunii martie de catre revista Pediatrics , indica faptul ca varianta Omicron ar putea provoca complicații la cei mai tineri, victime ale „tusei de foca”. Acest nou simptom este cunoscuta mai frecvent sub denumirea de „crup” sau laringo-traheo-bronșita. Intre martie 2020 și ianuarie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

