Stiri pe aceeasi tema

- Registrul Auto Roman anunta ca de saptamana viitoare cartile de identitate ale autovehiculelor pot fi trimise proprietarilor acestora prin curier. Clientul poate opta pentru aceasta facilitate la completarea cererii depuse la Registru si va plati doar taxa de curierat.

