Un nou serviciu pentru contribuabili: Programarea online

- Contribuabilii se pot programa online pentru intalnirea cu un inspector fiscal. Ministerul Finantelor Publice, prin Centrul National pentru Informatii Financiare, si Agentia Nationala de Administrare Fiscala au dezvoltat si implementat un nou serviciu electronic, Programarea online. Potrivit unui comunicat…

- Ministerul Finanțelor Publice și Agenția Naționala de Administrare Fiscala au dezvoltat și implementat o noua facilitate a serviciului Spatiul Privat Virtual pentru persoanele fizice: identificarea vizuala online, care este operaționala din 11 august.Identificarea persoanelor fizice care doresc sa…