In ziua de 11.08.2021, la ora 12:31:22 (ora Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU, un cutremur mediu cu magnitudinea…

Accident rutier grav in urma cu puțin timp in Baia Mare pe strada Fabricii.

- Amenzi mai mari pentru soferi. In aceasta luna a fost depusa la Senat o propunere legislativa pentru completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, care prevede anumite completari ale articolelor din capitolul VI care reglementeaza infractiunile si…

- Un barbat din localitatea Tortoman, județul Constanța, și-a ucis nevasta in bataie, cu o coada de matura și a mințit Poliția ca aceasta ar fi murit in somn. Un barbat din localitatea Tortoman, aflata la 50 de km de Constanța, și-a ucis nevasta in bataia cu o coada de matura. Barbatul a a sunat apoi…

- Inspectorii sanitari au retras de la vanzare un sortiment de desert, din cauza prezenței oxidului de etilena. Desertul cu miez de bezea este vandut intr-un mare lanț de magazine, in Bacau, Constanța si Bucuresti. Cei care au cumparat produsul din lotul afectat pot merge la magazin sa-și primeasca banii…

In continuare, polițiștii au intocmit dosar penal și continua cercetarile sub aspectul…

Polițiștii din Șomcuta Mare au fost sesizați prin apel S.N.U.A.U 112 despre faptul ca in Valea Caicana de pe strada Cornului din oraș se…

Romanii care nu au fost atenți la conturile sale au riscat sa ramana fara bani pe card.