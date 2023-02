Un nou seism în România - Epicentrul a fost în județul Brăila la adâncimea de 10 kilometri Seria cutremurelor din Romania continua. Un cutremur cu magnitudine de 3 a avut loc in Braila, la ora 15 și 11 minute, la o adancime de 10 kilometri. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

