Un nou seism de proporții a avut loc în Turcia în urmă cu puțin timp Un nou seism de proporții a avut loc in Turcia in urma cu puțin timp, replica a avut o magnitudine de 7,5 grade pe scara richter. Este cea mai mare dintre cele peste 70 de replici care s-au produs dupa cutremurul de azi-noapte, cu o magnitudine de 7,8 grade. Potrivit ultimului bilanț al autoritaților, peste 1.200 de persoane și-au pierdut viața in Turcia și Siria, in urma seismului de noaptea trecuta. Mai bine de 5.000 de oameni au fost raniți. Noua studenti romani si profesorul lor, care au solicitat sprijinul statului roman in urma cutremurului din sudul Turciei, vor fi repatriati astazi. Premierul… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

