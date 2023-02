Stiri pe aceeasi tema

- Un nou cutremur puternic in Turcia, in urma cu putin. Potrivit datelor Centrului Seismologic European Mediteranean EMSC , un nou seism a lovit Turcia, luni seara.Seismul a avut o magnitudine de 6,4 pe scara Richter, fiind produs la suprafata. S a produs la ora locala 20:04:28, in provincia Hatay, sud…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,4 s-a produs in insulele Tanimbar din Indonezia, in provincia Maluku, a anuntat vineri Agentia nationala de geofizica, care a precizat ca nu exista un risc de tsunami, relateaza Reuters.Epicentrul cutremurului a fost localizat la o adancime de 97 de kilometri, potrivit…

- Un nou cutremur cu magnitudinea de 4,4 grade pe scara Richter s-a produs vineri in Oltenia. Prefectura Gorj a fost evacuata Un nou cutremur cu magnitudinea de 4,4 grade pe scara Richter s-a produs vineri 17.02.2023, la ora 11:11:41. Cutremurul s-a produs din nou in Gorj, la fel ca și cele de dinainte.…

- Un cutremur puternic s-a produs, astazi, 14 februarie 2023, in Romania, in regiunea Oltenia, județul Valcea. Seismul a fost resimtit in Bucuresti, precum si in alte orase. Potrivit primelor informatii, magnitudinea cutremurului a fost estimata de EMSC la 5,7 pe scara Richter. Totodata, Institutul National…

- Un cutremur destul de puternic s-a produs, marti dupa-amiaza, in Romania. Seismul a fost resimtit in Bucuresti, precum si in alte orase. Magnitudinea cutremurului a fost estimata de EMSC la 5,7 pe scara Richter. INFP confirma ca a fost de 5,7 grade Institutul National pentru Fizica Pamantului a emis…

- 26 de cutremure cu magnitudinea peste 4 grade pe scara Richter, s-au produs in Romania din 2020 pana in prezent The post 26 de cutremure cu magnitudinea peste 4 grade pe scara Richter, s-au produs in Romania din 2020 pana in prezent first appeared on Partener TV .

- Luni dimineața, in sud-estul Turciei, langa orașul Gaziantep, s-a produs un cutremur de pamant de o gravitate ce nu a mai fost cunoscuta de la seismul din august 1999, care a provocat atunci moartea a 17.000 de persoane, dintre care 1.000 la Istanbul. Seismul de luni dimineața, cu magnitudinea de 7,8…

- Un cutremur de 7.8 grade / scara Richter a facut ravagii in centrul Turciei. Zece minute mai tarziu, cutremurul a fost urmat de o replica la fel de puternica, de 6.7 grade / scara Richter. Mai multe cladiri au fost avariate iar altele s-au prabusit. In total, 350 victime au fost inregistrate si salvatorii…