Stiri pe aceeasi tema

- “Achilleas Kanaris, CEO Vodafone Albania, a fost desemnat CEO al Vodafone Romania, incepand cu 1 iulie 2021, si ii va raporta lui Serpil Timuray, CEO Europe Cluster. Acesta o va inlocui pe Murielle Lorilloux, care isi incheie mandatul de patru ani in Romania, urmand sa preia functia de Vodafone Business…

- Achilleas Kanaris, CEO Vodafone Albania, a fost desemnat CEO al Vodafone Romania, incepand cu 1 iulie 2021, și ii va raporta lui Serpil Timuray, CEO Europe Cluster. Acesta o va inlocui pe Murielle Lorilloux, care iși incheie mandatul de patru ani in Romania, urmand sa preia funcția de Vodafone Business…

- Țara noastra este pe locul 48 din 180 de țari in privința libertații presei. Primele patru locuri sunt ocupate de tarile scandinave: Norvegia, Finlanda, Suedia si Danemarca. In topul mondial facut de Reporteri Fara Frontiere, Costa Rica este pe locul cinci. Potrivit RSF, in general in lume, exercitiul…

- Ford a anuntat astazi ca va investi 300 de milioane de dolari pentru a construi un nou vehicul comercial ușor in 2023, la uzina sa de la Craiova, inclusiv o versiune complet electrica a acestuia, ce va debuta in 2024. Acesta va fi primul vehicul Ford de volum, complet electric, construit in Romania.…

- Vodafone Romania il numește pe Nedim Baytorun Consumer Business Unit Director incepand cu 1 iulie. Baytorun va fi parte a echipei executive și ii va raporta direct lui Murielle Lorilloux, CEO Vodafone Romania. Nedim Baytorun il inlocuiește pe Mostafa El-Beltagy care iși incheie mandatul. El-Beltagy…

- Planul va fi supus aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor din 20 aprilie 2021. ”Din valoarea totala estimata pentru anul 2021, de 93,52 milioane lei, valoarea de 55,31 milioane lei reprezinta investitii noi, iar valoarea de 38,21 milioane lei reprezinta investitii in curs”, arata planul postat pe…

- B1Tv prezinta vineri seara documentarul Canalul Suez, un film de excepție care prezinta rolul major pe care l-a avut acesta in comerțul maritim global din ultimele doua secole. Realizarea sa a dus la o schimbare a comerțului dintre Europa și Asia, dar a fost și in mijlocul unor mari tensiuni politice…

- Ford Motor Co va construi urmatoarea versiune a autoutilitarei Transit pentru piața europeana in Turcia in 2023 și va include variante complet electrice și hibride, impreuna cu versiunea cu motor de ardere. Autoutilitarele vor fi construite de un joint venture al producatorului auto american din Turcia.…