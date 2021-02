Un nou secretar de stat pentru reforma companiilor de stat

Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat care se va ocupa de reforma companiilor din subordinea Ministerului, Antreprenoriatului si Turismului este Simona Fatu, a anuntat luni, ministrul de resort, Claudiu Nasui, pe pagina sa de Facebook. "Una dintre prioritatile acestui Guvern este reforma companiilor de stat. Prea mult…

- Abrogarea legii PSD prin care era interzisa vanzarea companiilor romanești in plina criza este cea mai mare crima economica, susține președintele PSD, Marcel Ciolacu, referindu-se la un proiect de lege adoptat de Guvern. „Cițu – vanzatorul Romaniei! Abrogarea legii PSD prin care interziceam…

- Premierul Florin Cițu a vorbit, miercuri, de la Guvern, despre protestele tot mai multe ale angajaților, nemulțumiți de inghețarea salariilor. "Sunt sigur ca miniștrii care coordoneaza acele sectoare au vorbiyt cu sindicațiștii. Romania trece printr-o situație de criza economica. In 2020 am…

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, nu exclude posibilitatea ca romanii sa poata fi vaccinați și noaptea, așa cum face Israelul. Citește și: Tensiune la Guvern! Ministrul Culturii acuza ca a facut treaba Ministerului Economiei: 'Am blocat practic jumatate din personal'„Avem vaccinul și avem…

- Noul ministru USR al Economiei, Claudiu Nasui, constata de la zi la zi ca una era sa critici guvernanții din Parlament și cu totul altceva sa manageriezi un minister. In plus, Nasui s-a trezit ca nu are cu cine face echipa la minister, fiind disperat sa gaseasca macar persoane care sa aiba cat de cat…

- Intarzierea elaborarii proiectului bugetului de stat pe 2021 are acum o explicație. Guvernul Cițu așteapta, printre altele, aprobarea proiectului de lege privind ridicarea restricțiilor de a vinde companiile de stat. Proiectul a aparut deja in dezbatere publica pe site-ul Ministerului Economiei și…

- Conducerea PNL Constanta nu a facut un secret din faptul ca dupa alegerile parlamentare si implicit formarea noului Guvern isi doreste : pastrarea functie de prefect al judetului Constanta si promovarea in functii de secretar de stat a unor liberali de la malul marii Presedintele organizatiei judetene…

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a declarat ca in sedinta de Guvern de joi se va discuta in prima lectura Ordonanta care prevede ajutor de stat pentru companiile din sectorul HoReCa. Vor fi aproximativ 50.000 de beneficiari, iar suma maxima care va putea fi accesata este 800.000 de euro.…