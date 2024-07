Procurorii DNA din Constanța l-au reținut pentru 24 de ore pe Colgiu Doru, directorul SC Goldterm SA, sub acuzația de trafic de influența. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi pretins 15.000 de euro de la un om de afaceri pentru a-și exercita influența asupra funcționarilor publici, facilitand astfel funcționarea ilegala a firmei acestuia. Reținerea a avut […] The post Un nou scandal zguduie Mangalia: directorul societatii de termoficare, acuzat de trafic de influența. DNA a intrat pe fir appeared first on Puterea.ro .