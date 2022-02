Stiri pe aceeasi tema

Rusia a anuntat joi ca isi continua retragerea echipamentelor si unitatilor militare din Crimeea, peninsula ucraineana anexata de Moscova, si din regiunile ruse din apropiere, unde aceste desfasurari alimentau temerile privind o invazie a Ucrainei, relateaza France Presse.

Un inalt oficial al guvernului ucrainean a comunicat ca atacurile cu obuze de la linia de contact cu fortele separatiste proruse din estul Ucrainei „nu sunt obisnuite" si „par o provocare". Incidentele au avut loc pe fondul comasarii de trupe rusesti la frontiera cu Ucraina, relateaza Reuters.

Cel putin doua persoane au fost ranite, iar altele sunt in stare de soc in urma unui atac asupra unei gradinite din regiunea ucraineana Lugansk, anunta autoritatile de la Kiev, atribuind atacul insurgentilor separatisti prorusi, in timp ce rebelii acuza Ucraina de incalcarea armistitiului.

Imagini din satelit arata ca Rusia si-a retras unele echipamente militare din apropierea Ucrainei, dar au sosit altele, iar Rusia continua sa dispuna de numeroase forte si materiale militare in apropierea tarii vecine, a indicat joi o companie privata americana, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Preturile petrolului au crescut miercuri cu peste 2%, reluandu-si traiectoria ascendenta, in timp ce investitorii cantaresc declaratiile contradictorii cu privire la posibila retragere a unor trupe rusesti din jurul Ucrainei, transmite Reuters.

Ministerul rus al Apararii a publicat miercuri, imagini video cu o coloana de tancuri si vehicule militare despre care afirma ca parasesc peninsula Crimeea pe un pod de cale ferata dupa incheierea exercitiilor militare.

Ministerul Apararii din Rusia a anuntat miercuri ca unitatile care si-au incheiat manevrele militare in peninsula ucraineana Crimeea, anexata de Moscova in 2014, se intorc in cazarmile in care sunt incartiruite cu titlu permanent, transmite EFE, potrivit Agerpres.

Statele Unite asteapta peste cateva zile raspunsul Rusiei privind propunerile Washingtonului si ale NATO referitoare la garantiile de securitate si solicita reducerea presiunilor militare ruse asupra Ucrainei, astfel incat sa fie facilitate actiunile dipomatice.