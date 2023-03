Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele Consiliului Concurentei, Dan Virgil Pascu, a declarat miercuri, la Targu Mures, ca niciun concurent de pe piata asigurarilor de Raspundere Civila Auto (RCA) nu a sesizat vreodata institutia cu privire la faptul ca preturile practicate de catre compania Euroins sau alte societati ar…

- Intrarea in insolventa a companiei Euroins, care afecteaza milioane de soferi, provoaca statul sa revina la o idee mai veche – sa intre pe piata asigurarilor auto prin CEC Bank, la care este actionar majoritar. In prezent, statul este activ pe piața asigurarilor printr-o alta companie, dar fara sa acopere…

- Dupa eșecul pe piața asigurarilor cu City Insurance, acum Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) este implicata in scandalul Euroins, companie intrata recent in insolvența. In ciuda controverselor, conducerea ASF caștiga salarii babane, care au crescut odata cu in ...

- Valentin Ionescu, directorul general sector Asigurari din cadrul Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF), a declarat, sambata, la Digi24, ca Autoritatea a aprobat vineri un pachet de masuri pentru piața de asigurari, in urma intrarii in insolvența a Euroins, pe care il va trimite luni Ministerului…

- Piața asigurarilor din Romania este puternic zguduita de un nou faliment. Societatea de asigurari Euroins a intrat in insolvența, iar sutele de mii de clienți se intreaba acum ce se intampla cu polițele deja incheiate. Iata ce trebuie sa știe romanii. Cat timp mai este valabila polița RCA emisa de Euroins,…

- Scandal dupa ce asigurarile auto obligatorii se scumpesc din nou. Autoritatea de Supraveghere Financiara a publicat noile preturi de referinta, iar tarifele ii sperie pe soferi. Purtatorul de cuvant al ASF a facut precizari importante la Antena 3 CNN.

- Euroins, cel mai mare asigurator RCA cu 31% cota de piata, cu subscrieri totale anuale de peste 500 mil. euro estimate pentru finalul anului 2022, trece printr-un control dur al Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a facut plangere penala impotriva conducerii companiei Euroins. La fel ca in cazul City Insurance, controalele autoritaților au confirmat informațiile venite din partea confederației transportatorilor. Daca și