Stiri pe aceeasi tema

- Politia din Londra a anuntat luni ca ancheteaza „posibile încalcari” ale restricțiilor impuse pentru prevenirea raspândirii coronavirusului, fiind vizate mai multe petreceri organizate la resedinta prim-ministrului Boris Johnson în timpul perioadei de carantina, un scandal…

- Premierul britanic Boris Johnson a negat „categoric” ca ar fi fost avertizat ca prin organizarea unei petreceri cu bauturi in gradina reședinței din Downing Street 10 s-ar incalca restricțiile impuse de lockdown, scrie BBC.

- Liderul opoziției britanice, Keir Starmer, a fost numit „ipocrit”, dupa ce a fost surprins la o adunare cu colegii in lockdown, deși l-a criticat pe Boris Johnson pentru evenimentele din Downing Street. Fostul avocat i-a cerut miercuri demisia premierului, dupa ce a spus ca publicul poate vedea ca „minte…

- Acuzat ca a participat la o petrecere in gradinile din Downing Street in pline masuri de restricție pentru populație, premierul britanic Boris Johnson trebuie sa dea explicații miercuri, 12 ianuarie, in timpul unei sesiuni de intrebari și raspunsuri in fața Parlamentului. Pentru șeful guvernului, scandalul…

- Personalul de la cabinetul premierului britanic Boris Johnson a fost invitat la o petrecere de tipul „fiecare iși aduce bautura lui” in gradina reședinței din Downing Street 10, in timpul lockdown-ului din primavara anului 2020, potrivit unui email confidențial publicat de televiziunea ITV, preluata…

- Premierul britanic Boris Johnson a invocat invataturile lui Iisus Hristos pentru a indemna populatia sa isi faca o doza booster, intr-un mesaj emis pentru a marca un Craciun despre care a spus ca va fi „semnificativ mai bun” decat cel de anul trecut. Intr-o declaratie video filmata in fata bradului…

- Premierul britanic Boris Johnson a fost sanctionat joi in legatura cu renovarea costisitoare a apartamentului sau din Downing Street, finantata de o donatie privata, sanctiune care pica prost pentru liderul conservator a carui credibilitate este deja pusa la indoiala, informeaza AFP. Comisia…

- Premierul britanic, Boris Johnson, este in centrul unui nou scandal. Acesta este acuzat de un parlamentar laburist ca ar fi organizat petreceri in plina pandemie chiar la reședința oficiala din Downing Street 10.Neil Coyle a depus o plangere in acest sens la poliție.