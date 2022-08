Stiri pe aceeasi tema

- Scandalul dintre Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau s-a reaprins, iar astazi afaceristul a ținut sa spuna ca e din nou ”la cuțite” cu mama copiilor sai, asta deoarece cantareața nu i-a permis sa plece cu cei mici in vacanța. Din acest motiv, el a mers sa ceara o ordonanța la Judecatorie, acolo unde…

- Dupa ce Claudia Patrașcanu a facut acuzații extrem de dure la adresa lui Gabi Badalau, celebrul afacerist a venit cu replica și a povestit ce s-a intamplat, din punctul sau de vedere, intre el și inca soția sa. Astazi, se pare ca cei doi copii pe care ii au impreuna au mers la mama lor, așa cum reiese…

- Razboiul dintre Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau se pare ca nu se oprește aici. Cei doi, care sunt inca casatoriți din punct de vedere legal, arunca sageți unul altuia, iar in urma cu foarte puțin timp, celebrul afacerist a povestit ce i s-a intamplat, pe contul sau personal de Instagram. Iata de…

- Scandalul dintre Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau pare sa continue, deși au trecut cațiva ani de cand cei doi nu mai locuiesc sub același acoperiș. Cand credem ca cei doi au ajuns sa se ințeleaga, ceva se intampla și, din nou, izbucnește scandalul. Cine este Rodica Badalau, mama lui Gabi Badalau.…

- Scandalul dintre Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau nu da se semne ca ar vrea sa inceteze. Claudia Patrașcanu a fost cea care a adus acuzații grave familie Badalau pe rețelele de socializare, iar acum afaceristul se apara. A ajuns și la urechile lui acuzațiile care ii sunt facute de catre fosta soție…

- Claudia Patrașcanu a fost cea care a facut acuzații grave cu privire la familia Badalau pe rețelele de socializare, iar Denia Filcea a fost cea care i-a transmis un mesaj emoționant vedetei in secțiunea de comentarii, asta dupa ce a ascultat inregistrarile cu Gabi Badalau, dar și mesajul controversat…

- Mama lui Gabi Badalau o face praf pe Bianca Dragușanu in mai multe discuții private, avute cu fiica sa, Sabina. Convorbirile au fost inregistrate, se presupune, cu ajutorul unor microfoane puse in bagajele copiilor sau printr-o aplicație de pe telefonul acestora. Cum minorii se afla in grija Claudiei…

- Acuzat de Claudia Patrașcanu ca ar fi amenințat-o cu bataia, Gabi Badalau a declarat, in exclusivitate pentru Playtech-Impact, ca, de fapt, artista este cea care apeleaza la tot felul de „mizerii”, incusiv plangeri la DIICOT, pentru a-i face rau. Totodata, acesta neaga cele spuse de mama copiilor sai,…