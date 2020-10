Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul Adrian Prisnel a scris, pe Facebook, ca Biroul National al USR decredibilizeaza USR Dolj prin sustinerea lui Cezar Dragoescu, un „rasist, xenofob si homofob pentru functia de viceprimar al Craiovei”. El mai precizeaza ca se delimiteaza de aceasta decizie si spera ca Biroul National al PLUS…

- Epopeea alegerii lui Florin Iordache, marți, in fruntea Consiliului Legislativ are efecte devastatoare, nu pentru PSD, care l-a susținut pe autorul celebrei Ordonanțe 13, ci pentru PNL și USR, care se acuza reciproc de blat cu social-democrații. Amandoua partidele au anunțat astazi, separat, ca vor…

- Cezar Dragoescu a fost retras de pe lista filialei USR-PLUS Dolj, unde se afla pe numarul 1 pentru Camera Deputatilor, in urma unei decizii din partea Comisiei de Arbitraj a Aliantei, a anuntat marti seara Laurentiu Dinca, un fost membru USR. Decizia vine dupa ce „Adevarul” a publicat o serie de mesaje…

- Marian Vasile este propunerea PNL Dolj pentru funcția de viceprimar al Craiovei. Decizia a fost luata de partid in aceasta seara, iar anunțul a fost facut chiar de catre Marian Vasile, pe pagina sa de socializare. Dupa o lunga perioada de discuții, Partidul Național Liberal (PNL) Dolj a stabilit consilierul…

- ​Deputatul USR Cornel Zainea a anunțat joi ca demisioneaza din Parlament și din partid, explicand pe Facebook, evaziv, ca decizia sa are la baza faptul ca "USR și se pare ca și PLUS devin partide in care caștiga cine "are control pe filiala". Ce s-a intamplat, de fapt? Zainea a concurat pentru…

- USR-PLUS vrea alianta doar cu PNL. Alianta USR-PLUS de la Craiova a iesit, ieri, la inaintare si a anuntat ca este dispusa sa incheie o alianta cu PNL si sa se creeze, astfel, o majoritate in Consiliul Local. PNL a obtinut la Craiova, in urma votului de duminica, noua mandate de consilieri locali, in…

