- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a anunțat marți ca Turcia este pregatita sa coopereze cu Israelul la un proiect de gazoduct în estul Mediteranei, marcând astfel dorința Ankarei de a reînnoi legaturile cu aceasta țara, scrie AFP."Ministrul nostru de atunci al energiei,…

- Fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, a suferit un accident vascular cerebral minor in inchisoare la sfarsitul lunii octombrie, in plina batalie judiciara impotriva extradarii sale din Regatul Unit in SUA, a declarat logodnica sa Stella Moris, relateaza AFP. Stella Moris, mama a doi baieti pe care ii…

- O curte de apel a autorizat joi transferul catre Congres a unor documente care l-ar putea implica pe Donald Trump în atacul din 6 ianuarie asupra Capitoliului, informeaza AFP și Agerpres. Aceasta decizie deschide calea transmiterii a sute de pagini de documente catre o comisie parlamentara însarcinata…

- Fostul președinte american Donald Trump a lansat un nou atac la adresa CEO-ului Facebook/Meta Mark Zuckerberg, afirmând ca acesta venea adesea la Casa Alba pentru a „primi bunatați” dar ca nu i-a mers prea bine în timpul mandatului sau, relateaza Business Insider.Trump…

- Anunțurile facute de celebritați care s-au imbolnavit de coronavirus deși erau vaccinate au declansat de fiecare data un veritabil „potop” de informatii false in mediul online, arata o analiza AFP preluata de Agerpres . Aceste mesaje au fost folosite de antivacciniști pentru a dezinforma despre eficiența…