Un nou scandal în Parlament. Deputații AUR George Simion și Dan Tanasă s-au înfuriat pe un secretar de stat Un nou scandal a avut loc, marți, in plenul Camerei Deputaților, din cauza unei legi care prevede inființarea unor centre comunitare pentru romanii din diaspora. Modificarea din legea care a primit vot final, marți, prevede reducerea numarului de romani care pot cere inființarea unor astfel de centre, de la 5000 la 2000, dar și suplimentarea personalului. Scandalul a izbucnit dupa ce președintele AUR George Simion a luat cuvantul in plen sa vorbeasca despre acest proiect de lege, dupa ce acesta fusese deja discutat. Președintele de ședința a cerut ca lui Simion sa i se taie microfonul, fapt care… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

