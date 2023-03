Stiri pe aceeasi tema

- Cardinalul Karol Wojtyla era la curent cu cazuri de pedofilie in Biserica Catolica poloneza inainte de a fi ales papa Ioan Paul al II-lea in 1978, potrivit unei anchete jurnalistice prezentate, cu marturii in sprijin, de televiziunea privata poloneza TVN, transmite AFP. In timp ce era cardinal si episcop…

- Ungaria este „tarata in razboi”, dar conducerea ei este suficient de puternica sa tina tara departe de conflict, a declarat premierul ungar Viktor Orban, intr-un interviu acordat publicatiei elvetiene Weltwoche, citat joi de MTI, potrivit Agerpres. Orban a subliniat ca Ungaria a fost grav afectata de…

- Un incendiu a izbucnit, vineri dimineata, la Liceul Tehnologic ”Alexandru Vlahuta” din localitatea Podul Turcului, judetul Bacau, focul manifestandu-se intr-o clasa, la o plansa de polistiren, si fiind stins de cadrele didactice. Aproape 250 de elevi si 15 profesori au fost evacuati. Pompierii au stabilit…

- Scandal in Ucraina, dupa ce o tanara ofițer de presa a Serviciului de Graniceri de Stat din Odes, și-a permis sa se distreze de Revelion, la Paris. Ivana Plantovskaia a publicat pe rețelele de socializare mai multe fotografii din vacanța de lux. Nu este prima ieșire a tinerei peste granița, in timp…

- Vicepresedintele Parlamentului European Eva Kaili a fost retinuta vineri seara sub acuzatii de coruptie, alaturi de alte patru persoane. O tara din Golf, care ar fi Qatar, suspectata ca a oferit mari sume de bani si cadouri generoase pentru a influenta decizii politice si economice ale PE, transmite…