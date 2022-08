Ambasadorul ucrainean in Germania, Andrei Melnik, care iși va parasi postul in curand, a retras invitația adresata premierului landului german Saxonia, Michael Kretschmer, de a vizita Kievul - ca reacție la declarațiile politicianului privind necesitatea "inghețarii" acțiunilor militare in Ucraina.

Fii la curent cu cele mai noi stiri.

Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook

.ro × NEWSLETTER ×

Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate

BACK TO TOP DESPRE

Exclusivitați și documente incendiare.

Echipa stiripesurse.ro…