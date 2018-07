Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din China au cerut o ancheta in legatura cu un scandal izbucnit in jurul vaccinurilor, pe masura ce panica este in crestere in legatura cu siguranta acestor produse, scrie...

- Dan Petrescu a innebunit pe margine la ratarile echipei lui. La fel cum o facea si la CFR, "Bursucul" a luat foc la deciziile de arbitraj pe care le-a considerat gresite si s-a consumat pentru fiecare greseala a jucatorilor lui. Salariul COLOSAL incasat de Dan Petrescu in CHINA. Abia acum…

- Un porc mutant cu fata de om a venit pe lume intr-o ferma din China. Animalul avea nasul deformat, prin urmare putea respira doar pe gura.Imaginile cu acesta au fost postate pe o retea de socializare de stapanii sai si urmarite de mii de internauti.

- Autoritatile de la Beijing au reactionat imediat, vineri, odata cu intrarea in vigoare a noilor tarife vamale impuse de presedintele american Donald Trump pentru importurile de marfuri din China.

- Cetateni chinezi au contactat un membru conservator al parlamentului german de mai multe ori in vara lui 2016, oferindu-i bani in schimbul expertizei sale si a unor informatii din interior, a relatat vineri cotidianul Sueddeutsche Zeitung, potrivit Reuters, preluata de agerpres. Cotidianul…

- In martie 2011, francezul Eric Abidal a fost diagnosticat de doctorul Barcelonei cu o tumoare la ficat. Dupa o prima operație, Abidal a suferit o a doua intervenție, in aprilie 2012, cand a facut un transplant de ficat. ZIarul El Confidencial anunța azi o informație șocanta: ficatul primit de Abidal…

- O șosea din provincia Sichuan, sud-vestul Chinei, s-a surpat parțial duminica. Momentul a fost surprins de o camera de supraveghere. Camera video arata cum, la un moment, dat șoseaua se prabușește, deformându-se bizar, ca și când ar fi realizata dintr-un material cauciucat.…

- Un scandal izbucnit in zona de picnic de pe malul Someșului din municipiul Satu Mare a fost aplanat de polițiștii locali. Marți, 1 mai, in jurul orei 21.00, in zona de picnic de pe malul Someșului a izbucnit un scandal intre mai mulți tineri. A intervenit un echipaj al Poliției Locale Satu Mare, care…