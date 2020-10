Stiri pe aceeasi tema

- Val de aer polar lovește Romania! Prognoza meteo pentru weekend. Alerta de la ANM. Meteorologii au anunțat cu ce temperaturi ne vom confrunta in zilele urmatoare și la ce trebuie sa ne așteptam. Val de aer polar lovește Romania! Prognoza meteo pentru weekend. Vin ninsorile, alerta de la ANM Prognoza…

- Agenția Spațiala Europeana (ESA) va lansa in noiembrie un nou satelit pentru cartografierea oceanelor lumii, informeaza DPA. Misiunea se desfașoara in colaborare cu agenția spațiala americana NASA și cu Administratia Nationala Oceanica si Atmosferica (NOAA) și urmarește sa masoare cu precizie schimbarile…

- Un sat intreg din județul Iași a fost zguduit de vestea ca o femeie a fost depistata cu cancer de col uterin. Speriate ca ar putea ajunge in aceeași situație, femeile s-au prins la braț și au plecat la Maternitatea „Cuza Voda” din Iași pentru a-și face testul Babeș Papanicolau. Medicii au ramas inmarmuriți…

- Mihail are 34 de ani este asistent medical si a fost confirmat cu coronavirus. Acesta povesteste ca a sunat de nenumarate ori la DSP Bucuresti, insa nu a primit niciun raspuns. Astfel ca, pentru a nu transmite virusul familiei, barbatul locuieste de cinci zile in masina. „Aici dorm și in spate am bagajul…

- Autoritatile californiene au dispus miercuri evacuarea a 500 de case ca urmare a unui incendiu urias, care s-a intins rapid in nordul orasului Los Angeles, distrugand 4.000 de hectare, scrie AFP. Focul a izbucnit dupa-amiaza in imprejurimile lacului Hughes, cand a ars la inceput o mica suprafata de…

- NEINTELEGERI… Locuitorii comunei Stanilesti, care au avut culturile de primavara afectate de seceta, doar astazi mai pot depune la Primaria locala, instiintarile privind pierderile suferite. Este vorba despre culturile de porumb, floarea soarelui, sfecla de zahar, lucerna – cultura nou infiintata. Se…