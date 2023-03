Un nou roman de Doina Ira-Tăutan la Editura Caiete Silvane: „Fata Măriuței” In colecția „Roman” a Editurii Caiete Silvane a aparut, cu sprijinul Consiliului Județean Salaj și al Centrului de Cultura și Arta al Județului Salaj, un nou volum semnat de scriitoarea Doina Ira-Tautan: „Fata Mariuței”. Cartea va fi lansata vineri, 31 martie 2023, de la ora 16, in Sala Porolissum a CCAJS, in cadrul celei de-a 15-a ediții a Zilelor revistei „Caiete Silvane”. Doina Ira-Tautan Nascuta in data de 16 mai 1957, in Facaeni-Ialomita, este licentiata a Facultatii de Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori a Academiei de Studii Economice Bucuresti si a Facultatii de Psihologie a Universitatii… Citeste articolul mai departe pe Ztv.ro…

