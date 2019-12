Un nou restaurant de top se deschide în Iaşi Deschiderea celui mai nou restaurant de top din Iași va fi una de neuitat, ne garanteaza organizatorii. Invitatul special al serii este Lidia Buble care va susține un concert excepțional și va ramane sa se distreze alaturi de invitați de seama toata noaptea. “Salut! Sunt Lidia Buble și pe 20 decembrie aș vrea tare mult sa ne intalnim la deschiderea celei mai noi atracții din Iași: Veranda! Va pup tare și ne vedem acolo!”, a precizat Lidia Buble. Și nu este singura surpriza a serii. Restaurantul Veranda a organizat o deschidere fastuoasa cu mese imbelșugate, muzica buna, dar și o atmosfera… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol: 7est.ro

