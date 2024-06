Vești proaste de la banci: creditele vor deveni din ce in ce mai dificil de obținut. Parlamentul European și Consiliul au aprobat Regulamentul (UE) 2024/1623, care modifica Regulamentul (UE) nr. 575/2013. Aceasta decizie importanta intarește cerințele legate de riscul de credit, riscul de ajustare a evaluarii creditului, riscul operațional, riscul de piața și nivelul minim […] The post Un nou Regulament European face creditele mai greu de obținut appeared first on Puterea.ro .